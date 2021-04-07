Синоптик Диденко призвала украинцев «продержаться еще денек» с плохой погодой

Осадки, накрывшие Украину на Благовещенье, продолжатся и в четверг, 8 апреля. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра возможен мокрый снег на западе, местами на севере и в Винницкой области. На остальной территории будет сухо, в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях ожидается в пределах 0−4 градусов мороза. Днем ​​8 апреля начнется небольшое повышение температуры воздуха до + 6 — + 10 градусов. Ветер будет западный, умеренный до порывистого.

В Киеве 8 апреля ночью и утром небо будет ясным. В утренние часы выглянет солнышко, но днем ​​опять могут набежать влажные облака. Хотя существенные дожди или снег маловероятны. Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет 0−2 градуса мороза. Днем ​​потеплеет — до + 7 + 9 градусов.

«Нам нужно продержаться еще один денек!» — пишет Диденко.

Синоптик обещает, что в ближайший уик-энд практически повсеместно в Украине будет солнечная и сухая погода, а столбики термометров поднимутся до + 10 -+ 16 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали температурные качели в Украине в начале апреля.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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