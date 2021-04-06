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Погода

Синоптик Диденко спрогнозировала «компенсацию» после похолодания и мокрого снега

12:36 6 апреля 2021
Весна в Киеве

В ближайшие выходные, 10−11 апреля, в Украине установится солнечная и теплая погода.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, отмечающая, что «атмосфера угомонится и компенсирует» похолодание, накрывшее страну в последние дни.

По ее прогнозу, в среду, 7 апреля, на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заходом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона.

«Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и даже снег с мокрым снегом на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до + 1 + 5 градусов», — предупреждает синоптик.

Ранее Наталья Диденко предупреждала об осадках на Благовещенье, 7 апреля. По ее прогнозам, дожди будут переходить в мокрый снег преимущественно на западе и севере Украины, а на Левобережье будет теплее — там ожидаются дожди.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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