Синоптик предостерег украинцев о магнитных бурях

Синоптик Наталья Диденко, спрогнозировавшая холодную и влажную погода до конца недели и в выходные дни, предупредила украинцев о магнитных бурях.

«На днях прогнозируют небольшие магнитные бури», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.

Что же касается температуры воздуха, то в четверг, 18 марта, ожидается не выше +2+5 градусов, на несколько градусов теплее будет в Приазовье и в Днепропетровской области.

Периодические осадки ожидаются в Украине практически повсеместно.

О том, какой ожидается погода в стране до 21 марта, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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