Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

По данным Украинского гидрометцентра, относительно теплая погода с 18 марта сменится похолоданием, что вполне характерно для первого месяца весны. В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что в третьей декаде марта в Украине снова потеплеет. Прогноз погоды на ближайшие дни «ФАКТЫ» узнали в Гидрометцентре.

— С 20 марта мы прогнозируем прекращение осадков, но температурный фон будет не очень высоким: по ночам ожидается около 0 и слабый минус, а днем 5−8 градусов тепла, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - Скорее всего, после 25 марта температура повысится на 3−5 градусов, без существенных осадков.

В четверг, 18 марта, осадки в виде мокрого снега и дождя накроют практически всю страну. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров опустятся до отметок плюс 1, в Крыму воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В пятницу, 19 марта, на западе осадки прекратятся, на остальной территории страны по-прежнему прогнозируется дождь и мокрый снег. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 7 градусов тепла, в Крыму — до плюс 9 градусов.

В субботу, 20 марта, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла, на юге местами — до плюс 9 градусов.

В воскресенье, 21 марта, вновь солнечно и без осадков. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 6 градусов тепла, на юге — плюс 7−9 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» дал долгосрочный прогноз погоды в Украине на март, апрель и май.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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