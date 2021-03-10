Синоптик предупредил украинцев об ухудшении погоды с осадками и сильным ветром
В ближайшие дни Украину накроет дождями. Такой прогноз синоптик Наталья Диденко дала в своем Facebook.
В четверг, 11 марта, в Украине сохранится сухая погода. А вот на следующий день мощный циклон принесет осадки и сильный ветер.
Температура воздуха ночью будет опускаться до морозов — в центральных областях она будет достигать -14ºС. Несколько теплее будет в других регионах, а в западных областях — около 0ºС. Днем температура поднимется до +7ºС.
На Западе и в Приазовье ветер будет достигать штормовых порывов.
В пятницу, 12 марта, погода продолжит ухудшаться — это связано с круговоротом воздушных масс.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины возможны сильные наводнения.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»327
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter