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Погода

Синоптик предупредил украинцев об ухудшении погоды с осадками и сильным ветром

15:19 10 марта 2021
Киев

В ближайшие дни Украину накроет дождями. Такой прогноз синоптик Наталья Диденко дала в своем Facebook.

В четверг, 11 марта, в Украине сохранится сухая погода. А вот на следующий день мощный циклон принесет осадки и сильный ветер.

Температура воздуха ночью будет опускаться до морозов — в центральных областях она будет достигать -14ºС. Несколько теплее будет в других регионах, а в западных областях — около 0ºС. Днем температура поднимется до +7ºС.

На Западе и в Приазовье ветер будет достигать штормовых порывов.

В пятницу, 12 марта, погода продолжит ухудшаться — это связано с круговоротом воздушных масс.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины возможны сильные наводнения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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