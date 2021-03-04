Какая погода ждет украинцев в первые выходные марта: прогноз синоптиков

С 6 марта в Украину снова вернутся холода, сообщили в Украинском гидрометцентре. А жителей западных областей предупредили о надвигающемся наводнении. «ФАКТЫ» уточнили у синоптиков прогноз погоды на ближайшие дни.

— С 5 марта ожидается некоторое снижение температуры: с севера в Украину движется атмосферный фронт, который принесет с собой во многие области небольшие осадки в виде мокрого снега, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — 8 и 9 марта в Украину придет еще один атмосферный фронт, который также принесет с собой осадки.

10 марта осадки прекратятся. Время от времени возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать 15−18 метров в секунду. Температура воздуха перейдет в такой диапазон: ночью возможны морозы до минус 8, днем — около 0. В отдельные дни столбики термометров могут достигнуть отметок плюс 5. То есть температурный фон удержится в норме для этого времени.

В пятницу, 5 марта, дождь с мокрым снегом ожидается практически на всей территории страны, кроме юга, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 1−3 градуса, на юге — до 11 градусов тепла.

В субботу, 6 марта, выглянет солнце. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. На большей части территории страны температура воздуха днем плюс 1−4 градуса. На юге заметно похолодает — с 11 градусов тепла до плюс 2−4 градусов.

В воскресенье, 7 марта, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Температура воздуха днем местами немного повысится — до плюс 2−5 градусов, в Одесской области — до 4−6 градусов тепла.

В понедельник, 8 марта, небольшой дождь с мокрым снегом возможен на западе и севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на севере местами столбики термометров опустятся до отметок минус 1, на юге воздух прогреется до 8 градусов тепла.

Долгосрочный прогноз погоды в Украине на март, апрель и май ранее в в интервью «ФАКТАМ» дал народный синоптик Леонид Горбань.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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