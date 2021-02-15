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Погода

Украинцам пообещали от +2 до -22 в ближайшие дни: где будет тепло

16:58 15 февраля 2021
Снежинка

В ночь на вторник, 16 февраля, в Украине местами ожидается до 22 градусов мороза.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, на северо-востоке страны, в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской областях и в части Черкасской области ночью ожидается до -17−22 градуса.

Днем в большинстве областей Украины — до -7−14 градусов.

Так, на западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4−9 градусов. В Закарпатье — от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве во вторник осадки не ожидаются. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16−18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8−10 градусов.

По прогнозу синоптика, 17−18 февраля в Украине местами будет идти снег — мороз днем будет не столь «трескучим». Далее ожидается снижение температуры воздуха, а к выходным — ощутимое повышение.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что в понедельник, 15 февраля, Украину накроет антициклон.

Фото с Pixabay.

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