Снежок и солнышко: синоптик рассказала о погоде на Сретенье
В начале рабочей недели Украину накроет антициклон. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 15 февраля, на Сретение, подрастет атмосферное давление, существенные осадки маловероятны, возможен небольшой снежок. Ветер будет северо-западным, северным, в западных областях вероятны штормовые порывы.
Температура воздуха ближайшей ночью предполагается в пределах -7−14 градусов, днем -5−10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами -15−22 градуса, днем -7−13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью -3−8 градусов, днем от 3 мороза до 2 тепла.
В Киеве без существенных осадков, максимум местами небольшой снег. Днем даже появится чистое небо с солнышком. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10−13 градусов, днем в понедельник -7−10 градусов.
Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной. Ослабление морозов вероятно в следующие выходные.
Напомним, по прогнозам синоптиков, весна в Украину придет в конце февраля или в начале марта.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»57
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