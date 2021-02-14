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Погода

Снежок и солнышко: синоптик рассказала о погоде на Сретенье

21:17 14 февраля 2021
зима

В начале рабочей недели Украину накроет антициклон. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 15 февраля, на Сретение, подрастет атмосферное давление, существенные осадки маловероятны, возможен небольшой снежок. Ветер будет северо-западным, северным, в западных областях вероятны штормовые порывы.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается в пределах -7−14 градусов, днем ​​-5−10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами -15−22 градуса, днем ​​-7−13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью -3−8 градусов, днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве без существенных осадков, максимум местами небольшой снег. Днем даже появится чистое небо с солнышком. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10−13 градусов, днем ​​в понедельник -7−10 градусов.

Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной. Ослабление морозов вероятно в следующие выходные.

Напомним, по прогнозам синоптиков, весна в Украину придет в конце февраля или в начале марта.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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