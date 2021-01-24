Снежные заносы и обледенение проводов: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В воскресенье, 24 января на правобережной части Украины ожидается ухудшение погодных условий — порывы ветра 15−20 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Предупреждение обнародовала ГСЧС.

В понедельник, 25 января, снегопады продолжатся в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, где также прогнозируются метели, высота снежного покрова достигнет 5−10 см, а в ряде местностей — 10−20 см. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).

По оценке синоптиков, погодные условия приведут к нарушения энергоснабжения отдельных населенных пунктов, а также к нарушению движения автомобильного транспорта.

Напомним, на остальной территории Украины днем 25 января ожидается плюс 4−7 градусов, к югу еще теплее — плюс 8−11, а в Крыму — до 12 градусов тепла. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Надолго ли придет потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине».

Фото Mukachevo.net/

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