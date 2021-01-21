Надолго ли придет потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине

— Когда потеплеет в Украине и надолго ли?

— Постепенное ослабление морозов будет наблюдаться в период с 21 по 22 января, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - По ночам ожидается 2−7 градусов мороза, днем термометры покажут 0−5 градусов тепла. 23 и 24 января по ночам ожидается небольшой минус, днем 2−8 градусов тепла. С 24 по 26 января возможны дожди с мокрым снегом. А в конце месяца — снижение температуры до минус 7.

В пятницу, 22 января, ожидается ясная погода. Небольшие дожди возможны в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Днем на востоке страны плюс 1−4 градуса, на западе и юге — до 6−10 градусов тепла.

В субботу, 23 января, небольшие дожди при плюсовой температуре, как и накануне, прогнозируются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Днем на востоке страны плюс 1−4 градуса, на западе и юге — до 8−10 градусов тепла.

В воскресенье, 24 января, дожди накроют практически всю территорию страны, кроме восточных областей. Температура воздуха существенно повысится. Холоднее всего будет в Черниговской области — днем до плюс 3. В Крыму — до 12 градусов тепла.

В понедельник, 25 января, осадки не ожидаются только на востоке страны. На западе дожди будут сопровождаться мокрым снегом, там похолодает до плюс 1−4. На остальной территории — днем плюс 4−7 градусов, к югу еще теплее — плюс 8−11, в Крыму до 12 градусов тепла.

— Какую погоду ожидать в феврале? — этот вопрос адресуем народному синоптику.

— По моим подсчетам, первая декада февраля будет холодной и снежной, — отвечает «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань. — 1 февраля возможен мороз 14 градусов. Но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса, и уже к 10 февраля существенно потеплеет, днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля.

В период с 11 по 20 февраля прогнозирую новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до минус 9 градусов, ночная — до минус 13−17 градусов. После этого начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой. Вторая декада февраля будет малоснежной.

А вот третья декада последнего зимнего месяца, с 21 по 28 февраля, ожидается сравнительно теплой. Согласно моим расчетам, температура будет колебаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по народным приметам пасмурная и снежная погода на Крещение, 19 января, предвещает богатый урожай зерновых.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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