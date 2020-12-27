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Погода

Настоящий шторм: синоптик предупредила о резком изменении погоды

19:28 27 декабря 2020
Настоящий шторм: синоптик предупредила о резком изменении погоды

Начало последней недели 2020 года в Украине ознаменуется резким ухудшением погоды — почти всю территорию страны накроет сильный ветер, который в некоторых регионах принесет еще и мокрый снег. Об этом в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозам, ветер будет сильным — до 15−20 метров в секунду, а местами даже до 25 метров в секунду. Дуть он будет с юго-востока.

Ночью температура воздуха может опуститься до минус 5℃ (на востоке — даже до -9℃), а днем на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине будет -1℃…-4℃.

В Киеве понедельник также обещает быть ветреным и дождливым, также возможны мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.

«Будьте особенно осторожными домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами, внимательно выбирайте место для парковки своего автомобиля», — призывает синоптик.

Отметим, что на выходных на западе Европы пронесся мощный ураган «Белла», который оставил без электричества около 12 тысяч домохозяйств во Франции и привел к подтоплению 1300 жилых домов в Англии. На Британских островах скорость ветра достигала 112 километров в час, сообщает агентство AFP.

О погоде в Украине на праздники читайте в статье «ФАКТОВ» «В Новый год тепло и дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на конец 2020 года».

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