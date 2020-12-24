В Новый год тепло и дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на конец 2020 года

Какие погодные сюрпризы преподнесет нам конец 2020 года? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к украинским синоптикам.

В пятницу, 25 декабря, по данным Гидрометцентра, всю Украину накроют дожди, на западе и востоке — с мокрым снегом. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке температура воздуха до минус 1−3 градусов, на юге — до плюс 9−11 градусов.

В субботу, 26 декабря, дожди местами возможны на востоке и юге Украины. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Дневная температура воздуха на большей части страны — около минус 1 градуса, на востоке немного теплее — плюс 2−4, на юге — плюс 3−5, в Крыму — до плюс 9 градусов.

В воскресенье, 27 декабря, на большей части страны ожидается ясная погода. На юге возможны небольшие дожди, а в Луганской и Донецкой областях — дождь с мокрым снегом. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере страны около 2 градусов тепла, на востоке — местами до минус 1, на юге — плюс 2−5 градусов, в Крыму — до 9 градусов тепла.

В понедельник, 28 декабря, дожди с мокрым снегом возможны на севере и востоке страны. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем местами в восточных областях до минус 1 градуса, на западе — плюс 3−5, к югу теплее — до плюс 8, в Крыму — до плюс 11 градусов.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что до 28 декабря в Украине возможны морозы, а с 29 декабря начнется оттепель.

— По моим расчетам, температура может опуститься и до 10−13 ниже нуля, возможны снегопады, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. - Но в Новый год погода будет теплой и дождливой. В последние дни уходящего года, с 29 по 31 декабря, ожидаются хоть и небольшие, но плюсовые значения температуры — 1−3 градуса тепла. При этом возможен снег с дождем.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», что последняя декада декабря ожидается теплой, с нетипичной для зимы погодой. «Только под конец года возможны незначительные заморозки и снег», — спрогнозировал Владимир Деркач.

Ранее Леонид Горбань сообщил «ФАКТАМ», что в январе-2021 ожидаются три оттепели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО

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