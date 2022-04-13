То сніг, то плюс 20: синоптики розповіли про погоду в Україні в середині квітня

На початку тижня синоптикиня пообіцяла, що у деяких регіонах України буде дощова погода із грозами, місцями можливий мокрий сніг. Чи справді у другій половині квітня все ще буде холодно? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 14 квітня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на сході подекуди до плюс 11, а на заході повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 15 квітня, дощі можливі на заході, півночі, а також місцями в центрі, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Волинській області до плюс 12, у центральних областях України та місцями на заході — 18−19 градусів тепла.

У суботу, 16 квітня, дощі накриють практично всю Україну, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході подекуди похолодає до плюс 6, а у східних та південних областях очікується до плюс 16 градусів тепла.

У неділю, 17 квітня, опади очікуються по всій країні, на заході — мокрий сніг. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до плюс 3, а ось у Криму та на Луганщині повітря прогріється до 14 градусів тепла.

— У період 18−20 квітня атмосферні фронти принесуть дощі у західних, північних та південно-східних, а також у східних областях, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Ночами стовпчики термометрів коливатимуться від мінус 3 до плюс 3, на сході та півночі країни — 2−7 тепла, вдень очікується 6−12 тепла, а ось 21 квітня потеплішає до 15−20 градусів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

«Друга декада другого весняного місяця, 11−20 квітня, у перші дні буде по-весняному тепло. Але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади», — наголосив Володимир Деркач. — Крім цього, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури.

Фото pixabay

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