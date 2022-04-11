«Не лякайтеся грози!» Синоптик попередила українців про «сюрпризи» погоди

У деяких регіонах України наразі спостерігається дощова погода з грозами, місцями йде мокрий сніг, а ви той самий час десь взагалі спостерігається справжня весна.

Про це пише у себе у Facebook синоптик Наталія Діденко.

«На Миколаївщині, Черкащині, Сумщині зараз гримлять грози. Не лякайтеся грози. Ще така синоптична цікава деталь: зараз на півночі Одеської області, неподалік Подольська, йде мокрий сніг (там +2 градуси), а порівняно неподалік, поблизу Вознесенська на Миколаївщині — вже + 9 градусів, гримлять грози», — зазначає Діденко.

При цьому вона просить не боятися грози — це лише природне явище, на відміну від атак артилерії ворога.

Крім того, за словами Наталі, зараз у різних куточках країни можна простежити температурний контраст: від 8 градусів морозу у горах до +16 у Луганську.

Нагадаємо, що за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, початок другої декади квітня буде по-весняному теплим, але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду, 21−30 квітня, можливі опади.

Фото Генштабу ЗСУ

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