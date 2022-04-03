29.52 / 30.45 32.79 / 34.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Наступ тепла продовжується: стало відомо, якою буде погода в Україні наступного тижня

16:41 3 квітня 2022
Крокуси

Не дивлячись на досить відчутне похолодання в Україні цими вихідними, вже вдень 4 квітня атмосфера потроху оговтається. У цьому впевнена синоптикиня Наталка Діденко.

Вона уточнює, що у більшості областей України в понеділок стовпчики термометрів покажуть орієнтовно +3+7 градусів, а в південній частині країни — до +11 градусів.

Втім, не виключений і мокрий сніг чи дощ — опадів слід очікувати у східних областях, місцями в західній частині, на Житомирщині, а вранці — ще й на Запоріжжі.

У Києві понеділок буде вже теплішим, до +6 градусів, проте найближча ніч ще підморозить, до -1−3 градусів.

Тепло на тижні міцнішатиме і на Благовіщення, 7 квітня, в Україні очікується в середньому +12+19 градусів (до прикладу, минулого року воно було значно прохолоднішим).

«Надалі ще будуть, звичайно, коливання температури повітря, але щоб геть нулі чи сніг — то вже навряд. Хай і помірно тепла, але все ж — весна», — констатує Діденко.

Нагадаємо, за оцінками народного синоптика Володимира Деркача, початок другої декади квітня буде по-весняному теплим, але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади.

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Окупант

«Справжня гнида»: військовий путіна тиждень ґвалтував мешканку Харкова, а потім застрелив її безпорадну матір

Ектор Хіменес-Браво

У «привида Києва» з'явився відомий наступник: вже приміряє під себе кабіну винищувача (фото)

Президент Зеленський

«Погляньте, яких виродків ви виростили»: Зеленський звернувся до матерів військових росії

Снайперка

«Це не люди, всіх треба мочити»: українська снайперка «Угольок» пояснила, чому воює проти путінських орків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.