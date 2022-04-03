Наступ тепла продовжується: стало відомо, якою буде погода в Україні наступного тижня

Не дивлячись на досить відчутне похолодання в Україні цими вихідними, вже вдень 4 квітня атмосфера потроху оговтається. У цьому впевнена синоптикиня Наталка Діденко.

Вона уточнює, що у більшості областей України в понеділок стовпчики термометрів покажуть орієнтовно +3+7 градусів, а в південній частині країни — до +11 градусів.

Втім, не виключений і мокрий сніг чи дощ — опадів слід очікувати у східних областях, місцями в західній частині, на Житомирщині, а вранці — ще й на Запоріжжі.

У Києві понеділок буде вже теплішим, до +6 градусів, проте найближча ніч ще підморозить, до -1−3 градусів.

Тепло на тижні міцнішатиме і на Благовіщення, 7 квітня, в Україні очікується в середньому +12+19 градусів (до прикладу, минулого року воно було значно прохолоднішим).

«Надалі ще будуть, звичайно, коливання температури повітря, але щоб геть нулі чи сніг — то вже навряд. Хай і помірно тепла, але все ж — весна», — констатує Діденко.

Нагадаємо, за оцінками народного синоптика Володимира Деркача, початок другої декади квітня буде по-весняному теплим, але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади.

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