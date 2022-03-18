Танки окупантів скоро загрузнуть по вуха у бруді: на Україну насувається весняне тепло

Зима, що набила всім оскому не гірше за агресора, схоже, скоро має почати свій відступ з України. Сподіваємося, що її приклад наслідуватимуть й війська загарбників.

До такого висновку спонукають дані синоптиків Synoptik.UA .

Згідно з прогнозами, у столиці температура, починаючи з п'ятниці, 18 березня, почне постійно підвищуватися, а вже з понеділка почнеться справжня весна. До того ж, опади протягом найближчих днів не передбачаються.

Залишається сподіватися, що тепло, що насувається, додасть проблем окупантам, танки яких почнуть тонути у бруді і виїжджатимуть на дороги з твердим покриттям, де вони стануть чудовою мішенню для української армії.

Найтепліше буде на заході країни. Такою буде погода у Львові.

Прохолодніше — на сході нашої країни. Такою очікується погода у Харкові.

Також на тепло можуть сподіватися мешканці півдня країни. Такий прогноз погоди дають синоптики для Одеси.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що наступного тижня очікується ослаблення нічних морозів та підвищення денної температури до 8−14 градусів.

Фото Генштабу ЗСУ у соцмережах

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