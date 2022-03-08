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Погода

В Україну йдуть морози до -14: коли зміниться погода і де буде найхолодніше

16:54 8 березня 2022
погода

В Україну з 10 березня прийдуть сильні морози. Особливу тривогу майбутнє похолодання викликає у жителів східних та північно-східних регіонів. Там населення першим опинилися на лінії вогню, багато хто внаслідок ворожих обстрілів сидить без світла і тепла, а дехто взагалі втратив житло. Згідно з прогнозом синоптиків, саме у найбільш постраждалих Харківській та Сумській областях очікуються найсильніші морози — до мінус 14. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

9 березня в Україні можливий сніг на півдні, сході, у центрі (крім Вінницької області), а увечері — у західній частині країни. На Лівобережжі поривчастий вітер. Вдень від -3 градусів до +2.

Найхолоднішими будуть ночі 10, 11 та 12 березня. У більшості регіонів очікується від -8 до -12 градусів. У центральній частині, на Сумщині, Харківщині місцями до -12, а то й до -14 градусів.

Очікується, що морози відступлять після 13 березня. «Почне підвищуватися температура повітря з 13−14 березня. Не різко, ночі ще будуть холодними», — попереджає синоптик.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, на стабільне підвищення температури повітря варто чекати не раніше третьої декади березня. Лише у 20-х числах місяця зимова погода поступово змінюватиметься на весняну.

Фото pixabay.com

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В Україну йдуть морози до -14: коли зміниться погода і де буде найхолодніше

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