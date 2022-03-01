Дощ зі снігом і мороз вночі: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

Що ж природа готує нам на початку весни? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулись до відомих синоптиків.

Як раніше повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «Очікується переміщення атмосферних фронтів з півночі на південь, що призведе до невеликих опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а на півдні — до дощу. Далі поле високого тиску визначить погоду без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься від 0 до 6 морозу, вдень максимальна температура поступово підвищиться від 0 до плюс 6».

У середу, 2 березня, в більшості регіонів України очікується дощ з мокрим снігом, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде на заході країни — плюс 1, а на півдні повітря прогріється до 6 градусів тепла.

У четвер, 3 березня, в більшості регіонів України — дощ з мокрим снігом, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На Київщині вдень — плюс 2. Найтепліше буде на півдні — до 6 градусів тепла.

У п’ятницю, 4 березня, мокрий сніг очікується на півночі та в центрі України, а на півдні — місцями. На сході можливий дощ, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде на півночі, в центрі, а також місцями на сході й заході — близько 0. Найтепліший регіон — Закарпаття, де повітря прогріється до 5 градусів тепла.

У суботу, 5 березня, мокрий сніг очікується в центрі та на сході, а на півдні місцями — дощ, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На півночі, сході та в центрі — мінус 1, а найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до 5 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграф» прогноз погоди в Україні на весну.

«Початок весни ще певною мірою нагадає про зиму. Вночі можливі невеликі заморозки. Але вже в середині першої декади березня достатньо потеплішає, хоча буде вітряно й тому не дуже комфортно. До кінця першого десятиденного відрізка березня остаточно ще не встановиться весняна погода».

Народний синоптик повідомляє про гойдалки від «мінусу» вночі до «плюсу» вдень:

«Друга декада місяця, 11−20 березня, продовжить цю тенденцію. Також іноді очікуються нічні мінуси. Щодо денної температури, то в цей період буде 2−3 дні з „мінусом“. Третя декада, 21−31 березня, покаже, що зима вже не повернеться. Температура підійматиметься».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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