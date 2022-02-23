Синоптики прогнозують «мінуси»: чого очікувати від погоди 24 лютого

Після того, як у середу, 23 лютого, опади накрили частину України — у західній частині йде мокрий сніг та дощ, а у Запоріжжі, Донецькій області, Криму та Луганській області — переважно дощ, у четвер, 24 лютого на заході проясниться.

«Західна хмарність розчиниться в чистішому небі, лише найближчої ночі ще спостерігатимуться її залишки. Східний фронт, підібгавши хвіст, покине нашу територію. Лише вночі та завтра вранці невеликі опади можливі на Запоріжжі, у Криму та у південних районах Донбасу», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Температура повітря протягом 24 лютого очікується у межах +3+7 градусів, на півдні — до +5+10 градусів. У нічні години ймовірні невеликі «мінуси».

Фото Наталії Діденко

У Києві 24 лютого суттєві опади малоймовірні. Найближчої ночі 0−2 градуси морозу, вдень — до +4+5 градусів.

За прогнозом Наталії Діденко, до кінця поточного тижня температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься — можливі лише невеликі коливання. Серйозні опади також не очікуються.

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Фото Pixabay

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