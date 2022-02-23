Вночі — зима, а вдень — весна: синоптики розповіли про погоду наприкінці лютого та на початку березня

Згідно з прогнозами, в Україні найближчими днями може різко погіршитися погода: подекуди похолодає та пройде мокрий сніг. Що ж природа приготувала нам наприкінці зими та на початку весни? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Як повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «28 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів з півночі на південь, що призведе до невеликих опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а на півдні — до дощу. 1−3 березня поле високого тиску визначить погоду без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься від 0 до 6 морозу, вдень максимальна температура поступово підвищиться від 0 до плюс 6».

У четвер, 24 лютого, у більшості регіонів України — без опадів, невеликі дощі можливі лише в Луганській області та в Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде на сході країни — плюс 4 вдень, а на Херсонщині повітря прогріється до 10 градусів тепла.

У п'ятницю, 25 лютого, невеликі дощі пройдуть на заході країни, а також місцями — на півдні та сході. У східних областях та місцями на півночі вдень до плюс 4, а в Івано-Франківській та Чернівецькій областях у денний час очікується до 10 градусів тепла.

У суботу, 26 лютого, в Україні очікується сонячна погода без опадів, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У Сумській та Харківській областях удень стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 3. Найтепліше буде на Миколаївщині — вдень до плюс 10 градусів.

У неділю, 27 лютого, в Україні без опадів, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде у північних областях, де подекуди вдень буде плюс 3 градуси, а на Херсонщині повітря прогріється до 9 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграф» прогноз погоди в Україні на прийдешню весну.

«Початок весни ще певною мірою нагадає про зиму. Вночі можливі невеликі заморозки. Але вже в середині першої декади березня достатньо потеплішає, хоч буде вітряно й тому не дуже комфортно. До кінця першого десятиденного відрізка березня остаточно ще не встановиться весняна погода».

Народний синоптик повідомляє про гойдалки від «мінусу» вночі до «плюсу» вдень:

«Друга декада місяця, 11−20 березня, продовжить цю тенденцію. Також іноді очікуються нічні мінуси. Щодо денної температури, то в цей період буде 2−3 дні з „мінусом“. Третя декада, 21−31 березня, покаже, що зима вже не повернеться. Температура підійматиметься».

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