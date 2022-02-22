Атмосферні фронти несуть в Україну дощі та весняне тепло: кому у вівторок пощастить із погодою

Відповідно до прогнозів синоптиків, у вівторок, 22 лютого, дощі в Україні зрушать на схід та південний схід.

Зокрема, у Полтавській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму очікується дощ. На решті території — мінлива хмарність. Вітер західний, 5−10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря на заході вдень +5…+11, а вночі −1…+3, на півночі вдень +7…+11, вночі +1…+3, у центрі вдень +9…+11, вночі +1+4. На сході вдень повітря прогріється до +11, на півдні до +12 градусів.

У Києві 22 лютого вдень небо буде ясним, ближче до вечора з'являться хмари. Опадів більше не очікується. Температура +7…+9 градусів.

У середу в Україні, крім північних та центральних областей, часом дощ, у четвер у більшості областей переважно без опадів. Температура вночі від +3 до -2 градусів, вдень +1…+6 тепла, на південному сході країни вночі +2… +7, вдень +5…+10 градусів.

До кінця робочого тижня у полі підвищеного тиску опади припиняться. Буде по-весняному тепло. Наприкінці місяця очікується похолодання та сніг.

Народний синоптик Володимир Деркач вважає, що початок весни певною мірою нагадає про зиму. Вночі будуть невеликі заморозки. Але вже в середині першої декади березня досить потеплішає. Остаточна весняна погода встановиться до кінця першої десятиденки березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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