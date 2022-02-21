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Погода

В Україні різко похолодає: названо дату

10:26 21 лютого 2022
В Україні різко похолодає: названо дату

В понеділок, 21 лютого, на більшій частині України ще буде по-весняному тепло, проте у західних областях вже очікуються сильні пориви вітру. Про це попередили в Українському Гідрометцентрі.

Інфографіка синоптиків

Також на заході буде хмарно, а на Чернігівщині та в анексованому Криму прогнозують сильні тумани (на Херсонщині туман буде менш інтенсивним).

Прогноз на 21 лютого

Вже в наступні дні опади принесуть зниження температури повітря — на заході можливий мокрий сніг (туди повернуться і нічні заморозки), а на решті території — дощі.

Прогноз на 22 листопада

У середу, 23 лютого, опади в основному припиняться, проте похолодання буде відчутним. Так, у Києві вдень очікується не вище +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0-+2 градуси.

Прогноз на 23 лютого

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Фото Pixabay

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