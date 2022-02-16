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Погода

Парасольки та куртки поки не ховайте: синоптик розповіла, якої погоди варто чекати українцям найближчими днями

16:27 16 лютого 2022
погода

Погоду в Україні 17 лютого визначатиме атмосферний фронт, який принесе дощі та південно-західний штормовий вітер із поривами до 22 метрів за секунду. При цьому відчутно потеплішає. У південних областях вдень очікуються весняні плюс 14 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях пройдуть дощі, у Карпатах — сильні дощі з мокрим снігом.

На півночі та в центрі дощі, вдень до +11 градусів.

На сході без опадів. Вдень від нуля до +4 градусів.

На півдні дощі очікуються ввечері, а вдень триматимуться весняні 9−14 градусів.

У Києві очікується дощ у другій половині дня, вдень до плюс восьми градусів.

«Вітряна, волога, хоча й тепла, погода найближчими днями втримається, тому парасолю, куртку з каптуром та черевики не замшеві краще далеко в шафу не запихати — знадобляться», — попереджає синоптикиня.

Погода на 17 лютого

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що з 21 лютого атмосферні фронти принесуть вітряну погоду, а часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це у статті «Коли ж зима піде? — синоптики дали прогноз на кінець лютого та весну».

Фото pixabay.com

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