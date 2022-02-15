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Погода

Від «лютих» мінусів до +9: синоптик прогнозує різкий «стрибок» 16 лютого

12:59 15 лютого 2022
лютий

Тепла погода, яка радує українців уже кілька днів, переважатиме і в середу, 16 лютого, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, завтра вдень буде тепло, а найближчої ночі у більшості областей очікується −2…−6 градусів, на заході та півдні — близько 0, на північному сході до −7…−11.

У денні години у середу стовпчики термометрів покажуть комфортні +3…+9 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині буде свіжіше — +1…+4 градуси.

Вітер очікується із південного заходу, помірний.

Опади у середу пройдуть у Карпатах, Закарпатті, а також Черкащині, Полтавщині, Кропивницькому. На Сумщині дощ, подекуди мокрий сніг.
На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві 16 лютого зросте хмарність, але істотних опадів не очікується. Найближчої ночі −2…−4 градуси, вдень повітря нагріється до +4…+6 градусів.

Діденко зазначає, що надалі в Україні ставатиме тепліше. Навіть у нічний час температура повітря не перевищуватиме 0 градусів.

До кінця тижня вдень очікується +3…+8 градусів, у південній частині місцями +9…+12 градусів.

З потеплінням в Україну прийдуть вологі хмарні атмосферні фронти.

Сьогодні церква відзначає Стрітення Господнє. Сонячна погода на Стрітення віщує ще сніг й багатий урожай фруктів літом, а крапель — пристойний врожай пшениці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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