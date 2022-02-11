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Погода

Коли чекати на морози у лютому: на вихідних погода різко зміниться

10:54 11 лютого 2022
Калина взимку

Найближчими вихідними, 12 та 13 лютого, як раніше і прогнозували синоптики, очікується зниження температури повітря вночі.

Синопткиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що у ніч на неділю та у ніч на понеділок у Києві температура може впасти до 4−5 градусів морозу, проте вдень переважатимуть плюсові температури — до +3+4 градусів у неділю та понеділок, передає «РБК-Україна».

«У суботу в другій половині дня більшість території України вже перебуватиме у полі високого тиску. У денний час переважатиме погода без опадів. У неділю та більшу частину понеділка Україна перебуватиме під впливом антициклону», — додала вона. Найбільші опади у Києві очікуються у ніч проти суботи, коли прогнозується мокрий сніг із дощем.

Синопткиня також зазначає, що з другої декади лютого повернення серйозних морозів в Україну поки що не прогнозується, можуть бути лише певні коливання температури, але без особливого «екстриму».

Ексклюзивний матеріал «То весна, то зима: синоптики розповіли про погоду в Україні у середині лютого» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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