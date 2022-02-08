На Україну насуваються атмосферні фронти з Європи: синопткиня попередила, які області невдовзі захопить негода

У середу, 9 лютого, в Україні утримається вітряна погода, у низці регіонів очікуються опади — це зумовлять атмосферні фронти, що йдуть в країну із північного заходу Європи.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, мокрий сніг та дощ очікуються найближчої ночі на заході країни, місцями на Луганщині, у Донецькій та Запорізькій областях. На решті території — без опадів.

Вранці у середу опади підуть на схід і захоплять північні області та частину центральних — Вінницьку, Черкаську та Кропивницький із районами. Очікуються вони також на крайньому сході та у Криму. Вдень істотні опади не очікуються.

Також синоптик попереджає про північно-західний вітер до 5−12 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви 15−20 метрів за секунду.

Температура повітря у більшості областей особливо не зміниться: вночі невеликий мінус, вдень близько нуля. На сході та північному сході до 0−2 градусів морозу, на півдні — до +2+6 градусів.

Фото Наталії Діденко

У Києві найближчої ночі та вранці 9 лютого очікується мокрий сніг та дощ, вдень — без істотних опадів. Вітер північно-західний, поривчастий, часом штормовий. Максимальна температура повітря — до 0+2 градуси.

«До кінця тижня жодного суттєвого похолодання в Україні не буде, навіть навпаки — трохи потеплішає, суттєві опади — навряд чи. Хіба що вітер очікується поривчастим, некомфортним. Але це характерне явище для перехідного сезону від зими до весни, коли починає перебудовуватися атмосфера на нові радісні синоптичні процеси», — обнадіяла синопткиня.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 10 лютого на Прикарпатті та на крайньому півдні країни температура повітря може досягати 5−10 градусів тепла.

Фото Pixabay

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