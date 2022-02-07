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Погода

Красиво, але вкрай небезпечно: рятувальники показали відео з унікальними «сніговими фонтанами»

11:25 7 лютого 2022
снігові фонтани

Завірюхи та штормовий вітер у західних областях України завдають чимало труднощів рятувальникам, які цілодобово чергують, щоб оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, що відбуваються у горах.

Співробітники ДСНС Закарпаття опублікували відео з надзвичайно красивим, але дуже небезпечним явищем — сніговими фонтанами.

Сніговий фонтан — це підйом снігу на висоту до 20 метрів над отворами великих льодовикових тріщин. Утворюються ці фонтани сильним вітром у снігових карнизів. При цьому повітря швидко переміщається у верхній частині тріщини, а у відкритих місцях з силою виходить назовні та підіймає сніг, що переноситься хуртовиною.

«Шановні туристи, зараз у горах дуже ризиковано. Вночі погодні умови ще більше погіршаться. За прогнозами синоптиків уночі та першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, місцями посилення вітру до 17−22 м/с, хуртовини», — попередили рятувальники.

Ті, хто раптово опинився під такими фонтанами, пишуть, що було не дуже приємно, насилу вибралися звідти. Хто ще не стикався з такою небезпекою, захоплюється сніговою стихією.

Нагадаємо, у зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей сьогодні очікується значна сніголавинна небезпека.

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