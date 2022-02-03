На Україну насувається мокрий сніг із дощем: 35-річна Ірина Федишин показала, що чекає сьогодні мешканців багатьох областей

Українські синоптики вважають, що на «весняне тепло» співвітчизникам доведеться чекати ще довго.

Так, у четвер, 3 лютого, у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях — невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західних напрямків, 7−12 м/с, на заході країни місцями пориви 15−20 м/секунду.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

На заході очікуються опади у вигляді снігу. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде −1…+1. На Івано-Франківщині −1…−3. У Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях сніжити не буде, а температура повітря становитиме −1…+1.

Приклад того, чим сьогодні доведеться зайнятися мешканцям цих областей, показала співачка Ірина Федишин.

У північній частині України також сніжитиме. При цьому у Сумській та Чернігівській областях очікується −1…+1.

У центральних регіонах мокрий сніг з дощем пройде лише у Дніпропетровській (+1…+3) та у Полтавській (0…+2) областях. У Вінницькій області −1…+1, у Черкаській — 0…+2, у Кіровоградській — +1…+3.

На сході також мокрий сніг із дощем. У Луганській та Донецькій областях +2…+4, у Харківській області +1…+3.

На півдні мокрий сніг із дощем буде лише у Запорізькій (+2…+4) та Херсонській (+3…+5) областях. У Миколаївській області +2…+4, на Одещині — +3…+5.

В окупованому Криму пройде дощ. При цьому на острові температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла.

У Києві вдень можливий мокрий сніг, а температура може знизитися з 0 градусів до -4 градусів. Буде хмарно, швидкість північно-західного вітру може досягати 4 метри в секунду. Про це повідомляє ресурс sinoptik.ua.



Нагадаємо, напередодні бабак Тимка III, який живе на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, своєї тіні 2 лютого не побачив, що за прикметами має свідчити про ранню весну. Проте, за словами зоолога Надії Токарської, така поведінка тварини пророкує, що весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною.

Фото с Pixabay

349

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter