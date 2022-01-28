В Україні «розгулявся» циклон MARIE: країну накриють пелена мокрого снігу та штормовий вітер

Незважаючи на «передчуття» весни, що з'явилося у синоптиків, погода в п'ятницю, 28 січня, буде як і раніше зимовою, холодною і «мокрою». Більше того, по всій Україні йтиме мокрий сніг, а в західних областях очікується шквалистий вітер.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Укргідрометцентру .

Синоптики прогнозують, що атмосферні фронти циклону MARIE, центр якого знаходиться на півночі, принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу.

Західний вітер поширить теплішу повітряну масу на більшу частину території країни, при цьому швидкість вітру в деяких регіонах досягне штормових позначок.

«У більшості регіонів невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледь. Вітер західний та південно-західний, 7−12 метрів за секунду, у західних областях — пориви 15−20 метрів» , — додають синоптики.



Температура повітря при цьому становитиме:

у західних областях — вдень від -1 до +3, уночі 0 -2 градуси;

на півночі — від 0 до -2 градусів вдень, а вночі — 0 -5 градусів;

у східних областях — вдень від -1 до +2, вночі -6 -9 градусів;

на півдні країни — вдень +1+3 градуси, вночі -1 -3;

у центральних областях — вдень від -2 до +3 градусів, уночі 0 -6.

У Києві найближчими днями, за даними ресурсу sinoptik.ua, сніжитиме, при цьому 28 січня температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів. У суботу, 29 січня, температурний мінімум у столиці складе вже -3 градуси, а в неділю — і всі 5 градусів нижче за нуль.

З початком лютого, як раніше спрогнозувала «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, у південних, центральних та східних областях температура підніметься до 1−6 градусів тепла.

Фото Pixabay

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