Шквалистий вітер та мокрий сніг: у яких регіонах чекати на посилення морозів 27 січня

У четвер, 27 січня, у західних, удень і у північних та місцями центральних областях України — невеликий мокрий сніг, на заході — з дощем, на решті території без істотних опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі у східних регіонах було холодно — до -10−12 градусів.

Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15−20 м/с, у Карпатах — до 25 м/с.

Температура у західних областях вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; у східних, Сумській областях та у Карпатах вдень 3−8 градусів морозу; на решті території — від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Прогноз на 27 січня

На Київщині очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с. Температура вдень близько нуля.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що з 31 січня до 5 лютого атмосферні фронти та циклони принесуть в Україну опади у вигляді снігу. 1−3 лютого у південних, центральних та східних областях можливий сніг з дощем. Температура ночами буде 5−10 морозу, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до мінус 5 градусів. 1−2 лютого у південних, центральних та східних областях температура підніметься до 1−6 градусів тепла.

Фото Pixabay

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