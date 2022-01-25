Відлига йде в Україну: синоптикиня назвала дати

Цього тижня синоптики прогнозують зниження температури практично у всіх регіонах, а потім — потепління.

В Укргідрометцентрі стверджують, що до кінця тижня температура вдень наближатиметься до 0 градусів у денні години.

А синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що тепліше повітря почне заходити в Україну з четверга, 27 січня. За її прогнозом, найдовше холод затримається у східних областях, проте у вихідні потеплішає і там.

Щодо погоди найближчими днями, то прогноз на середу, 26 січня, і четвер, 27 січня, відрізняється мало — середня нічна температура в країні — до -7−9 градусів, денна — до -1−3 градусів. Прогнозується сніг, місцями мокрий. У четвер — місцями з проясненнями.

Прогноз на 26 січня

Прогноз на 27 січня

Проте вже у п'ятницю, 28 січня, вночі значно потеплішає (крім півночі та сходу України) — у середньому в країні до -3−5 градусів. Опади посиляться. Вдень — від -1 до +1 градуса (на сході — до -4 градусів).

Прогноз на 28 січня

А у суботу, 29 січня, підніметься температура повітря і на сході. Опади ослабнуть, а у південних та південно-східних областях очікується мінлива хмарність.

Прогноз на 29 січня

Раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що у вівторок, 25 січня, у західних регіонах очікується різкий перепад температури — до -17 градусів вночі та до 0−5 градусів морозу вдень.

Фото Pixabay

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