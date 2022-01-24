Найхолодніша ніч та «найтепліший» день: синопткиня розповіла, чим погода здивує українців найближчим часом

Поточний робочий тиждень розпочався з морозів, а у вівторок, 25 січня, найморознішою ніч очікується у західних регіонах.

«Найцікавішою буде температура у вівторок у західних областях. Оскільки ніч очікується найхолоднішою серед усіх регіонів, -12−17 градусів, а день — найтеплішим, до 0−5 градусів морозу. Ось такий значний добовий контраст!» — розповідає синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденко

Найближчої ночі у більшості областей очікується морозна погода з температурою повітря -7−13 градусів, вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться у межах -3−8 градусів, на півдні — до 0−5 градусів морозу.

Найближчої ночі сніг переважно випаде на півдні та сході країни, а вдень атмосферний фронт «підсуне» хмарний масив зі снігом у західні області.

Вітер 25 січня очікується західний, помірний, іноді навіть слабкий.

У Києві вівторок буде морозним: вночі -10−12 градусів, вдень -6−8 градусів. Ожеледиця. Сніг можливий увечері.

«З четверга, 27 січня, в Україну почне заходити тепліше повітря, знову температура повітря підвищиться до відлиги, все закапає та почне підтаювати. Найдовше мороз затримається у східних областях України, однак і там у вихідні стане тепліше», — прогнозує Наталія Діденко.

Раніше синопткиня повідомляла, що потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних та північних областей.

Фото з Pixabay

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