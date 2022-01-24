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Погода

Поки що мороз міцнішає, а сніг посилюється: синоптики розповіли, коли в Україні настане відлига

7:28 24 січня 2022
погода

Новий тиждень в Україні, як і прогнозували синоптики, розпочнеться з посилення морозу. 24 січня вдень до -7 градусів, уночі до мінус 18. Крім того, у південних, східних та частково у центральних областях день буде сніжним. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода на 24 січня

Найсерйозніші «мінуси» очікуються у західних областях, там вдень до -7 градусів, але вночі на Закарпатті та у Чернівецькій області до -18.

  • у північних областях удень -4 -7 градусів, уночі -9;
  • у центрі вдень -3 -6 градусів, уночі до -8;
  • на сході -3 -6 градусів, але на ніч морози посиляться до -8;
  • на півдні -2 -5 градусів, вночі -7.

У Києві до вечора температура залишиться біля позначок мінус 7−8 градусів, ймовірність опадів мінімальна, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Загалом тиждень із 24 по 30 січня обіцяє бути морозним. Як повідомляє «Телеграф» синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала прогнозує, що морози триматимуться 24−25 січня, до середини тижня можливі незначні коливання температури, але морози ще не відступлять. Лише в останні дні місяця в Україні потеплішає.

«Орієнтовно з п'ятниці, 28 січня, трохи потеплішає, і температура повітря почне зростати до невеликих позитивних значень 0−3 градуси з позначкою плюс», — повідомила Хала. На вихідних 29−30 січня відлига прийде до більшості областей.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що потепління в Україні розпочнеться із західних та північних областей. Відлигу можна чекати з другої половини тижня.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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