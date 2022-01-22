В Україну йде похолодання: коли та де вдарять морози

В Україну, як раніше і прогнозували синоптики, йде похолодання.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що у суботу, 22 січня, у західних, північних та Вінницькій областях — невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі -2−7 градусів, на Закарпатті та на сході країни -5−10 градусів, вдень від -4 до +1 градуса.

Прогноз на 22 січня

У неділю, 23 січня, у західних та південно-східних областях (а у понеділок, 24 січня, й у східних та центральних областях) — невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без опадів. Температура вночі -4−9 градусів. 23 січня на Лівобережжі очікується до мінус -13 градусів, вдень — 0−7 градусів морозу.

Прогноз на 23 січня

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5−12 м/с.

У Карпатах 22 та 23 січня часом сніг. У суботу — пориви вітру 15−20 м/с, завірюха. Температура вночі та вдень -10−17 градусів.

У понеділок, 24 січня, синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді снігу лише у східних регіонах — на основній частині країни переважно мінлива хмарність. Середня температура і вночі, і вдень — до -5−7 градусів. Найхолодніше вночі буде на Чернігівщині, Буковині та Закарпатті.

Прогноз на 24 січня

У вівторок, 25 січня, нічні морози посиляться. Сніг очікується практично повсюдно, крім кількох північних і центральних областей. Температура вдень суттєво не зміниться.

Прогноз на 25 січня

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня у коментарі «ФАКТАМ» прогнозувала холодну погоду з 24 по 27 січня, з температурою вночі 8−14 градусів морозу, а у Карпатах — до мінус 15−20 градусів.

Фото з Pixabay

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