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Погода

На Україну насуваються морози, снігопади та хуртовини: де чекати на удар стихії на вихідних

17:50 21 січня 2022
сніг

Вихідні в Україні будуть сніжними та морозними, а на початку наступного тижня суттєво похолодає. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталія Діденко. В окремих областях вдарять морози до мінус 20.

У суботу, 22 січня, та у неділю, 23 січня, снігопади очікуються у Києві, в західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області. В інших частинах країни опади можливі лише місцями та нетривалі.

Із суботи морози почнуть посилюватися. Якщо 22 січня триматимуться помірні 1−4 градуси нижче нуля, то через добу вже можливі морози до мінус восьми градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич в інтерв'ю «Телеграф» прогнозує, що у вихідні погоду в Україні визначатиме балтійський циклон «Іда», який принесе опади у вигляді снігу. З 23 січня Україна опиниться в зоні впливу чорноморського циклону, разом із яким прийдуть хуртовини. З 27 січня до кінця місяця погоду визначатиме ще один циклон — із Атлантики, а тому знову можна чекати снігопадів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач вже склав прогноз на лютий і вважає, що останній місяць зими почнеться опадами, а ближче до 10 лютого погода стане майже весняною.

Фото pixabay.com

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