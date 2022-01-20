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Погода

В Україні оголосили штормове попередження: що очікувати від погоди 21 січня

18:38 20 січня 2022
погода

В Україні знову оголошено штормове попередження через сильний вітер. У більшості областей очікуються пориви 15−20 метрів за секунду, що може призвести до обриву ЛЕП, падіння дерев і рекламних щитів, пошкодження покрівлі будівель. Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією Українського гідрометцентру, вітер очікується у західних, північних, у деяких центральних областях та на сході, особливо на Харківщині.

Вітер посилиться

Крім того, 21 січня очікується сильна ожеледиця у центральних та східних областях. На дорогах підвищений ризик аварійних ситуацій.

Погода 21 січня

Синоптики прогнозують, що нинішні помірні морози наступного тижня зміняться серйозними «мінусами». У західних областях можливі 16 градусів морозу вночі, в північних регіонах, у центрі та на сході — до -10, на півдні — до семи градусів морозу.

Наступний тиждень розпочнеться із серйозних морозів

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач вважає, що після посилення морозів 24−26 січня в останні дні місяця настане потепління. Про це у статті «Нічні морози до мінус 20: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні» .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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