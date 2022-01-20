В Україні оголосили штормове попередження: що очікувати від погоди 21 січня
В Україні знову оголошено штормове попередження через сильний вітер. У більшості областей очікуються пориви 15−20 метрів за секунду, що може призвести до обриву ЛЕП, падіння дерев і рекламних щитів, пошкодження покрівлі будівель. Про це повідомляє ДСНС.
За інформацією Українського гідрометцентру, вітер очікується у західних, північних, у деяких центральних областях та на сході, особливо на Харківщині.
Крім того, 21 січня очікується сильна ожеледиця у центральних та східних областях. На дорогах підвищений ризик аварійних ситуацій.
Синоптики прогнозують, що нинішні помірні морози наступного тижня зміняться серйозними «мінусами». У західних областях можливі 16 градусів морозу вночі, в північних регіонах, у центрі та на сході — до -10, на півдні — до семи градусів морозу.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач вважає, що після посилення морозів 24−26 січня в останні дні місяця настане потепління. Про це у статті «Нічні морози до мінус 20: синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні» .
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»244
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter