«Температурна лихоманка»: синопткиня попередила про різкі зміни погоди в Україні

За прогнозами синоптиків, українцям поки що не варто чекати на хрещенські морози, але у багатьох регіонах все ж таки суттєво похолодає.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі 19 січня на Лівобережжі та вдень 20 січня у західній частині невеликий сніг, у Карпатському регіоні — помірний сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7−12 м/с, найближчої доби пориви 15−20 м/с. Температура вночі 2−9 градусів морозу, вдень — від 4 морозу до 2 тепла, на крайньому півдні та сході країни протягом доби близько 0 градусів. У Карпатах, 19−20 січня та у північно-східній частині вночі 7−13 градусів морозу, вдень — до -1−6 градусів.

У вівторок, 18 січня, на заході вдень 0−3, а вночі-2−5; на півночі вдень -2−4, а вночі -4−6; на сході вдень +1−3, а вночі-1−4; на півдні вдень -1+2, а вночі -1−3; у центрі вдень -2−4, а вночі -3−6. У більшості областей очікуються снігопади. Винятком стануть Закарпатська, Волинська та Рівненська області, а також південні регіони.

Прогноз на 18 січня

Сонце у цей день у Києві буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі почався сніг, але ближче до ранку він закінчився. Опадів цього дня більше не очікується, прогнозує Синоптик.

Прогноз на 18 січня у Києві

18 січня відзначається Хрещенський святвечір. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша — буде хороший урожай. Якщо зоряна ніч на Водохреща — буде врожай ягід, гороху та хліба. Хуртовина на Водохрещу віщує й хуртовину і на Масляну. Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив рік навесні.

Водночас, українцям потрібно відвикати від думки про те, що через глобальне потепління температура в Україні кардинально змінюватиметься. Зокрема, взимку знову варто чекати на аномальні холоди. Про це в інтерв'ю «КП в Україні» попереджала докторка географічних наук, кліматологиня Світлана Бойченко.

«Зараз заходимо в іншу циклічність, коли на фоні теплих днів буде все більше прохолодних і навіть дуже холодних періодів із морозами та снігом. Це ми вже спостерігали протягом грудня, таким самим буде і січень. Характерною прикметою українських зим стає контрастність. Така погода гойдалка» , — зазначила Бойченко.

За даними кліматолога, потрібно готуватись до нових перепадів температури до 10 градусів протягом доби.

«Лютий, за деякими прогнозами, може здивувати теплою, практично весняною температурою. А потім знову — бабах, і холод!» — попередила Бойченко.

Складні погодні умови часто є причиною дорожньо-транспортних пригод. Ексклюзивний матеріал про те, які нововведення приготували водіям «Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на півроку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Укравтодору в соціальних мережах

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