У Києві зафіксували рекордну швидкість вітру

В Києві 14 січня максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с або 83 км/год. Негода наробила багато бід у столиці.



Рекорд зафіксували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Він на 3 м/с перевищив попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році.



«Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с й утримується з 20 березня 1881», — повідомили метеорологи.



Нагадаємо, синоптики попередили, що 17 січня у західних та північних областях України пориви вітру можуть досягати 17−22 м/с. А у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях — 25−28 м/с.

Крім того, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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