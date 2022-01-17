В Україні погіршиться погода: у яких регіонах чекати на шквали та мокрий сніг

У понеділок, 17 січня, в Україні очікується холодна погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу. Синоптики також попереджають про сильний вітер, який у деяких регіонах буде штормовим.

«17 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17−22 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях удень пориви 25−28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий), — йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, 17 січня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Температура повітря протягом понеділка коливатиметься поблизу −1…+1 градусів, на півдні очікується +4…+6 градусів. У західних областях — 0…-2, на сході — 0…+2.

У Києві 17−18 січня сильний штормовий вітер. Вдень буде близько 0…+1. Вранці очікується сніг, вдень — дощ зі снігом, увечері знову сніг. 18 січня у столиці похолодає на кілька градусів, сильний вітер утримається.

Невеликі морози синоптики обіцяють на Водохреща. За їхніми прогнозами існує ймовірність того, що вже у лютому в Україні буде весняна погода.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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