Штормовий вітер повертається до України: в яких областях чекати на розгул стихії

Штормовий вітер, який два дні тому відчули у більшості регіонів України, знову повертається. В Українському гідрометцентрі попередили, що 17 січня у західних та північних областях очікуються пориви вітру 17−22 м/с.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви можуть сягати 25−28 м/с.

За прогнозом синоптиків, уночі у північних та місцями західних областях невеликий сніг. Вдень в Україні, окрім південної частини, помірний сніг, подекуди мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 2…7° морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, на крайньому півдні 5…7 тепла.

У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень значний сніг, пориви вітру 25−30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7…12 морозу, вдень 3…8 градусів морозу. Такий прогноз підтверджує синоптикиня Наталя Діденко.

«17−18 січня знову гудітиме, ганятиме, досягатиме штормових поривів! У Карпатах, на високогір'ї, набагато сильніший! У зоні фронту випадає сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться завірюхи», — пише Діденко.

За її прогнозом, опади завтра можливі на всій території України. Температура повітря протягом понеділка коливатиметься поблизу нуля, на півдні передбачається +3…+7 градусів.

У Києві у понеділок-вівторок сильний штормовий вітер. Найближчої ночі очікується до -3 градусів, слизько. Завтра вдень буде близько нуля.

18 січня у Києві похолодає на кілька градусів, сильний вітер утримається.

Нагадаємо, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня попереджала, що до Водохреща в Україні буде нестабільна погода — від морозів до відлиги.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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