Хрещенські морози скасовуються, але сніг синоптики обіцяють: якою буде погода на початку наступного тижня

Схоже, погода дещо «поспішила», й сильні морози, які традиційно очікуються на Водохреще, «протріщали» раніше — на початку наступного тижня очікуються лише невеликі «мінуси».

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 16 січня, вдень очікується мінлива хмарність. Середня денна температура — від -1 до +1 градусу. Трохи тепліше буде у західних регіонах країни. Без опадів.

Прогноз на 16 січня

У понеділок, 17 січня, захід, північ та окремі регіони центру країни затягнеться хмарами. Синоптики прогнозують мокрий сніг, подекуди досить інтенсивний — зокрема, на Буковині та у Івано-Франківській області. Вдень потеплішає на пару градусів, а вночі похолодає до -3−5 градусів.

Прогноз на 17 січня

У вівторок, 18 січня, перед Водохрещею, середня температура вдень — 0−2 градуси морозу. Вночі — до -5 градусів. В усіх регіонах очікується мокрий сніг, проте не дуже сильний.

Прогноз на 18 січня

На Водохреще, у середу, 19 січня, суттєве похолодання не очікується. На більшій території країни прогнозується мінлива хмарність, невеликий сніг у східних та північних областях. Вдень — до -2 градусів, вночі — до -4−6 градусів.

Прогноз на 19 січня

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що швидке переміщення атмосферних фронтів із північного заходу на південний схід України принесе вітряну погоду у період з 17 по 20 січня.

Фото з Pixabay

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