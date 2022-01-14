Завірюха, падіння дерев, зірвані дахи і не тільки: негода захоплює Київ, Харків, Чернівці та Чернігів (фото, відео)

Негода та сильний вітер накоїли бід у західних, північних і північно-східних регіонах України. У Харкові сильний вітер зривав дорожні знаки, валив дерева та світлофорні стовпи, ламав трамвайну інфраструктуру. Видимість на дорогах різко знизилася через хуртовину. За інформацією Telegram-каналу ТруХа, літаку з Єгипту довелося сідати не в Харкові, а в Києві.

Фото Telegram-каналу ТруХа

У Києві на додачу до сильного вітру почалася завірюха. У Святошинському районі міста масивне, але старе дерево впало на автомобіль із людьми. Постраждалі у лікарні.

У передмісті Києва жителі скаржаться, що під поривами вітру трясуться балкони. Деякі населені пункти залишилися без світла.

У Чернівцях через сильний вітер зірвало дах кінотеатру «Чернівці».

Фото Чернівецька міська рада/Facebook

У Чернігові вітер виривав із коренем сосни.

У Львові та області багато аварій на ЛЕП та відключень електрики. Через штормовий вітер та ожеледь дуже небезпечно на дорогах.

Нагадаємо, 15 січня сильний вітер пошириться на центральні, південні та південно-східні області. Оголошено штормове попередження в Одесі Очікується, що 16 січня вітер ослабне, але 17−18 січня знову посилиться.

Фото MNSIFR/Facebook

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