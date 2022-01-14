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Погода

Тепло ненадовго: синоптикиня попередила про суттєве похолодання в Україні

14:59 14 січня 2022
зима

Різке потепління, яке надійшло в Україну після злих морозів, протримається недовго. Температура поступово знижуватиметься, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

У суботу, за словами Діденко, буде протистояння антициклону Carlos та циклону Famke.

Сильний вітер ще турбуватиме українців. Надалі він слабшатиме. Але 17−18 січня знову посилиться.

Протягом вихідних можливі невеликі опади. У суботу без опадів опиняться західні області. У неділю дощу та снігу не буде у східній частині України.

Температура повітря 15−16 січня трохи знизиться — вночі до -1…- 5 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла.

В Києві в суботу сильний вітер ще лишиться, у неділю ослабне. Невеликі опади можливі 15 січня. Температура повітря в нічні часи −1…−4 градуси, вдень близько 1 морозу, ожеледиця.

Найближче суттєве похолодання, не дуже сильне, очікується 17−19 січня.

Нагадаємо, такий прогноз дають і фахівці Українського гідрометцентру.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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