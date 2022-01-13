Стабільний «плюс» надовго: сильні морози покинули Україну

Серйозне похолодання із сильними морозами, що охопило територію країни останніми днями, поступово змінюється потеплінням — у четвер, 13 січня, в країну із заходу почне надходити тепліше повітря атлантичного походження.

Як повідомляють в Укгрідрометцентрі, у п'ятницю, 14 січня, та суботу, 15 січня, потепління пошириться по всій території України. Водночас, синоптики прогнозують вітер, а часом і опади. Відлига затримається й найближчими вихідними днями.

У четвер, 13 січня, у західних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура вночі -10−15 градусів; вдень близько 0, на Закарпатті -2−7 градусів.

На решті території без опадів. Лише вдень у північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вітер західний 7−12 м/с; температура вночі -13−18 градусів, на півночі країни — до -16−21 градуса, вдень -1−6 градусів, у східній частині 7−12 градусів морозу. На дорогах країни, окрім південної частини, подекуди ожеледиця.

Погода на 13 січня

У п'ятницю, 14 січня, середня температура вдень очікується на рівні 0+2, вночі — до -2−4 градусів. Опади прогнозуються у більшости областей. Виняток — південні регіони, Буковина, Закарпаття, а також Запорізька область

Погода на 14 січня

У суботу, 15 січня, вночі потеплішає на пару градусів, а денна температура зміниться мало. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Погода 15 січня

У неділю, 16 січня, також буде без опадів. Температура вдень — до +2 градусів, вночі — до -6 градусів.

Погода на 16 січня

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Фото з Pixabay

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