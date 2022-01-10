Похолодання зайде несміливо: синопткиня пообіцяла киянам мінус 17 найближчими днями

Серйозне похолодання, яке прийде в Україну у середу, 12 січня, затримається в країні й на 13−14 січня.

«На Маланки та Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні! 12, 13, 14 січня вночі температура повітря у більшості наших областей знизиться до -12−18 градусів!» — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Щодо погоди у вівторок, 11 січня, то похолодання розпочнеться, але «м'яко».

Так, вдень температура становитиме 2−6 градусів морозу, на сході — від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині — близько нуля, у Криму — до +3+5 градусів. Вітер очікується північний, поривчастий.

Сніг можливий у вівторок у Карпатах, сніг та мокрий сніг — у східних областях. У більшості областей — без опадів.

Фото Наталії Діденки

У Києві 11 січня сніг не очікується, але похолодає: найближчої ночі — до -5 градусів, вдень у вівторок — до -4 градусів. А протягом 12−14 січня вночі можна «врізати» до -12−17 градусів.

«Вже на Василя вдень, 14 січня, і у вихідні, 15−16 січня, стовпчики термометрів відправляться вгору — почнеться чергове потепління до невеликих „мінусів“ та відлиги», — прогнозує синопткиня.

Нагадаємо, що у Києві 3 січня було встановлено перший температурний рекорд 2022 — вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище за рекордне значення температури для цього дня 1899 року.

Фото з Pixabay

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