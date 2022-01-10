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Погода

В Україну йде різке похолодання: коли чекати на зміну погоди

7:26 10 січня 2022
Мороз

На зміну снігопадам в Україну прийде мороз — серйозне похолодання очікується у середині цього тижня.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, у понеділок, 10 січня, середня температура в країні й вночі, й вдень становитиме -1−3 градуси. Холодніше буде на заході — вночі у Закарпатській області — до -10 градусів. В інших західних регіонах — до -6 градусів.

У Харківській, Луганській та Донецькій областях у понеділок очікується сніг із дощем. На півдні та сході вдень — плюсова температура.

Прогноз на 10 січня

У вівторок, 11 січня, трохи похолоднішає — середня температура вдень — до -2−4 градусів. Буде сонячно, виняток — Харківська, Луганська та Донецька області, де прогнозується сніг. Найтепліше буде на півдні, у Криму — до +4 градусів вдень.

Прогноз на 11 січня

У середу, 12 січня, температура істотно впаде: середня температура вночі — до -14 морозу, вдень — до -9−11. Тепліше буде на півдні, у центрі та на сході країни. Сніг, як і раніше, очікується у Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також на Сумщині.

Прогноз на 12 січня

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 12−13 січня атмосферні фронти можуть принести помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Фото з Pixabay

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