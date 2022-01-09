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Погода

Налипання мокрого снігу, ожеледиця та місцями +8: синоптики прогнозують складну погоду 9 січня

8:39 9 січня 2022
Налипання мокрого снігу, ожеледиця та місцями +8: синоптики прогнозують складну погоду 9 січня

Попередження синоптиків про сильний снігопад у Києві справдився — нині столицю замітає. А за прогнозами синоптиків Українського Гідрометцентру, аналогічна погода спостерігається також і в інших регіонах, втім, подекуди сніг переходит у мокрий.

Температура повітря у столиці вночі коливалася між позначками -2 і -4 градуси, тоді як на Харківщині, де нині також іде мокрий сніг, вночі було до -9 градусів.

Прогноз на 9 січня

Проте синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже вдень, принаймні у західних областях опади припинятимуться. Згодні з нею і колеги з Гідрометцентру. За їх даними, у столиці опади стануть значно слабшими, проте й температура повітря вдень знизиться на один градус.

Прогноз на 10 січня

Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози — в Київській і Житомирській областях вночі очікується до -7 градусів, а в Сумській і Полтавській областях — до мінус шести градусів.

Опади ж перемістяться на захід і південний схід країни — доволі сильний сніг очікується в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях, а в Криму тим часом стовпчики термометрів показуватимуть +8 градусів.

Прогноз на 11 січня

Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що 10−11 січня у західних та північних областях можливі невеликі опади, на решті території України опадів не очікується. 12−13 січня атмосферні фронти можуть принести помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а температура в період з 10 по 13 січня вдень та вночі коливатиметься від мінус 3 до плюс 3 градусів.

Фото Думська

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