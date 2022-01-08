Заборона на в'їзд та сильні опади: на Київ насувається снігопад

Київ готується до сильних снігопадів. Опади очікуються в ніч на 9 січня, вранці та протягом дня. Може випасти до 10 см снігу. Ситуація на дорогах буде складною через ожеледицю. Не виключено пошкодження дерев, інфраструктури через налипання мокрого снігу. Про це повідомила Київська міськдержадміністрація.

Щоб не посилювати дорожні пробки, з 7.00 9 січня до міста заборонять в'їзд вантажівок. Заборона діятиме як мінімум три години, але може бути продовжена, якщо снігопад не припиниться.

Водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Також автовласників закликають не виїжджати до міста на власному авто, а користуватися громадським транспортом.

Як уточнила синоптик Наталія Діденко, снігопади очікуються не лише у Києві — хуртовини зачеплять західні та північні області України, але на заході зимова погода затримається не надовго, максимум до першої половини неділі. У центральних областях сніг може перейти у дощ. У південних та східних областях невеликі опади. Понеділок, 10 січня, в усіх областях буде морозним.

Погода 9 січня

Нагадаємо, 10−11 січня можливі невеликі опади на заході та півночі країни. З середи, 12 січня, вдарять сильні морози до -15 градусів. Підморозить і мешканців Закарпаття та півдня — у цих регіонах до мінус чотирьох градусів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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