На Україну насуваються снігопади та морози: коли чекати на «серйозні» мінуси

Погода, яка зіпсувалася перед Різдвом, знову готує українцям неприємні сюрпризи у вигляді снігопадів та мокрого снігу. До того ж на підході — значне похолодання з морозами до -12 градусів. Такий прогноз наводиться на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що субота, 8 січня, ще буде порівняно теплою, з коливаннями температури від −2…+4 градусів в середньому по Україні. Холодніше буде у східних регіонах, а тепліше — традиційно — у південних. На заході країни очікується сніг, а на півдні — невеликий дощ.

У Києві у суботу похмуро, без опадів. Така погода протримається до самого вечора. Відчутне похолодання очікується з 11 до 13 січня. Потім знову потеплішає.

Але вже в неділю, 9 січня, опади у вигляді снігу та мокрого снігу накриють північні, центральні, південні регіони та місцями східні. Температура там опуститься до «серйозних» мінусів уночі.

Понеділок, 10 січня, прийде з опадами у вигляді снігу та дощу на території всієї країни. У західних регіонах снігопади будуть значні. Температура першого дня тижня буде порівняно високою: у південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +6… +7 градусів, а в Криму взагалі до +11 градусів.

Синоптична ситуація продовжить погіршуватися у вівторок, 11 січня.

А вже у середу, 12 січня, в Україну прийде справжня зима: у східних та північно-східних регіонах очікується −9…−12 градусів вдень. У північних, центральних та західних областях −5…−8 градусів (на Закарпатті трохи вище — близько −2…−4 градусів). Навіть на півдні країни буде −1…−4 градуси. Ситуація з опадами буде аналогічною.

Нагадаємо, 1 січня у Львові прокинулися бабаки-синоптики. До того ж у сплячку вони впали набагато пізніше, ніж звичайно. Екологи вважають, що така поведінка бабаків може означати короткий морозний період та ранню весну.

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