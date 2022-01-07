Сніг з дощем і мінус 15: синоптики дали прогноз до кінця святкового тижня

В Україні продовжуються температурні гойдалки — після потепління та встановлення першого температурного рекорду 2022 року температура повітря 7 січня знову впала. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру. Так, на заході країни минулої ночі стовпчики термометрів опускалися до -7−8 градусів, а на сході — до -11 градусів.

У столиці Святвечір ознаменувався мокрим снігом, але протягом 7 січня опадів, по синоптиках, у Києві не очікується, а температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні -1-+1 градус.

Прогноз на 7 січня

У суботу, 8 січня, західні регіони (Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області) накриє сніг, при цьому на Прикарпатті температура повітря вночі упаде до -10 градусів. Така сама температура очікується і на Донбасі, а на Харківщині стовпчики термометрів покажуть -11 градусів. Опадів у жодному з регіонів синоптики не очікують.

Прогноз на 8 січня

Останній день тижня, 9 січня, ознаменується снігом по всій території країни, за винятком крайнього заходу та південного сходу. Температура повітря при цьому знову трохи підвищиться — у Київській, Житомирській та Черкаській областях знову очікуються -1-+1 градус, що може супроводжуватися ожеледицею.

Прогноз на 9 січня

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що на початку наступного тижня, з 10 січня, атмосферні фронти знову можуть принести в Україну помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Фото Pixabay

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